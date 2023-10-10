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10:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Слуцкий: Абаскаль купил в «Спартак» Бабича, чтобы зачехлить Джикию

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о потере капитаном красно-белых Георгием Джикии места в стартовом составе после перехода в команду серба Срджана Бабича.

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Источник: РИА "Новости"

«На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо Джикии. Это был план Абаскаля. И, когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевидно.

Мы можем поддерживать, не поддерживать, но это очевиднейший факт. И когда я вам говорил: “Посмотрите, вместо Дуарте выходит Чернов”, — то все говорили: “Да ладно, это стечение обстоятельств”. Да нифига не стечение обстоятельств! Покупкой Бабича он чехлит Джикию.

Справедливо или несправедливо — это уже другая история. Но Абаскаль решил вот так», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

Текущее соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2023/24. В этом сезоне РПЛ он провел за красно-белых шесть матчей и не отметился результативными действиями. Игрок не выходил на поле в чемпионате страны со второго сентября.

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 Слуцкий: Абаскаль купил в «Спартак» Бабича, чтобы зачехлить Джикию
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