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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна причина конфликта Абаскаля и Соболева

Конфликт между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым развивается давно, а одной из причин отстранения нападающего стало его недовольство положением партнера по команде Георгия Джикии, сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника напряжение в отношениях между игроком и тренером длится около двух месяцев.

Причин тому несколько: Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а сам игрок не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определяет главный тренер, и положением капитана красно-белых Георгия Джикии, переставшего попадать в основной состав. Руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт.

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что главный тренер Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

В сезоне-2023/24 Соболев принял участие в 10 матчах «Спартака», на его счету четыре гола и три результативные передачи.

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Стала известна причина конфликта Абаскаля и Соболева
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