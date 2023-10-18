Стала известна причина конфликта Абаскаля и Соболева

По информации источника напряжение в отношениях между игроком и тренером длится около двух месяцев.

Причин тому несколько: Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а сам игрок не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определяет главный тренер, и положением капитана красно-белых Георгия Джикии, переставшего попадать в основной состав. Руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт.

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что главный тренер Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.