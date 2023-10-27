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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Игорь Акинфеев объяснил, за что не любит социальные сети

Вратарь ЦСКА поделился мнением о критике в соцсетях.

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Источник: Спорт-Экспресс

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в опубликованном на Sports.ru открытом письме дал совет молодым футболистам.

«В начале октября в нашем футболе бурно обсуждали два незабитых пенальти 18-летнего Ильи Ишкова из “Урала”. Самый верный путь в такой ситуации — ни на кого не обращать внимания и играть дальше. Да, тяжело не видеть, не слышать, не читать.

У молодого человека наверняка есть соцсети, и он их штудирует. Но рано или поздно он придет к тому, что лучше отмести это в сторону. Конструктивную критику он и так получит, а в соцсетях найдет негатив и оскорбления.

Разговоры о тебе — мелочь, которая не должна определять путь. Сегодня ты не забил, а завтра положишь 25 пенальти подряд, как Фомин из “Динамо”. Любишь футбол? Занимайся, дожимай до последнего и наслаждайся.

И еще немного про соцсети. Когда я начинал, их просто не существовало. Даже журналистика была другой: блокнотик и ручка, а диктофон считался роскошью. Ты понимал, что не будет подвоха.
А сейчас после игры — 25 камер. Кто-то хочет задеть, кто-то специально задает дурацкие вопросы и ищет дурака, который попадется. Так же и с соцсетями.

Для меня это место, где против тебя одного 348 мнений, из которых 323 — о том, что ты лоханулся и пропустил. Таков мой футбольный опыт. Но мне и так понятно, что я ошибся. Зачем выслушивать издевки? У каждого спортсмена есть возможность не жить в соцсетях. Иначе вы погрузитесь не в свою, а в чужую жизнь», — написал Игорь Акинфеев.

Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году в 17-летнем возрасте. Вратарь провел за ЦСКА в РПЛ 552 матча (рекорд чемпионатов России). С 2004-го по 2018-й год голкипер сыграл в 110 матчах в составе сборной России. После чемпионата мира в России 2018 года Акинфеев заявил, что завершил карьеру в сборной России.

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