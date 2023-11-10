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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Аббосбек Файзуллаев — новая звезда РПЛ из Узбекистана

20-летний воспитанник «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев в августе 2023 года перешел в ЦСКА за 500 тысяч евро и за короткий срок смог стать одним из лидеров армейцев.

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2023-й год стал знаковым в карьере Файзуллаева. В марте 2023 года сборная Узбекистана до 20 лет, лидером которой был Аббосбек, впервые в истории победила на молодежном Кубке Азии. Сборная Узбекистана демонстрировала уверенную игру и на июньском молодежном чемпионате мира, в котором дошла до ⅛ финала, где с минимальным счетом уступила будущим бронзовым призерам мирового первенства — сборной Израиля. Также Файзуллаев дебютировал во взрослой сборной страны.

Не по годам зрелая игра правого вингера привлекла внимание скаутов европейских клубов. Известно, что у Файзуллаева были предложения из Нидерландов, Португалии и Турции. По словам его агента Кахора Муминова, на выбор футболиста перейти в чемпионат России повлияли примеры Элдора Шомуродова, Арсена Захаряна и Хвичи Кварацхелии.

Файзуллаев провел всего 13 игр за ЦСКА во всех турнирах, но уже можно сказать, что Российской премьер-лиге повезло с молодым талантом. Резкий, цепкий и техничный игрок заражает партнеров нацеленностью на результат. В активе Аббосбека 1 гол и 6 результативных передач. Болельщики клуба уже дважды признавали его лучшим игроком армейцев по итогам месяца (сентябрь и октябрь).

Файзуллаеву удалось найти общий язык с партнерами в раздевалке. Полузащитник армейцев Иван Обляков с удовольствием поделился с журналистами историей о том, как Аббос (в команде его называют укороченной формой имени) привез на тренировку ЦСКА 30 кг узбекского плова, чтобы угостить сокомандников. По словам агента Кахора Муминова, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и другие ветераны команды тепло приняли новичка в команде, а в раздевалке Файзуллаеву определили место рядом с Акинфеевым.

При этом главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не спешит хвалить своего подопечного.

«Файзуллаев — открытие сезона? Чемпионат только начинается. По нескольким матчам нельзя давать оценку. Вот Месси можно оценивать — восемь “Золотых мячей”. А Абосса не отвлекайте ненужной информацией», — заявил Федотов.

У Файзуллаева действительно все впереди, но свои стартом в российском первенстве 20-летний футболист заставил пристально следить за своей игрой специалистов и болельщиков. На канале «Рашен Football» вышел 10-минутный ролик, посвященный новой звезде Российской Премьер-лиги из Узбекистана.

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