Акинфеев назвал плюсы и минусы ЦСКА по итогам первого круга РПЛ

«Это тенденция нынешнего чемпионата — не только ЦСКА веселит своей игрой в обороне. Есть две-три команды, которые плюс-минус стабильно играют, а все остальные где-то рядом, если брать статистику по пропущенным голам.



Моя оценка после 15 туров всей команде? Тут есть и плюсы и минусы. Плюс — что мы не проигрываем никому, но при этом и не выигрываем, играем вничью. Минус — это, конечно, куча пропущенных голов. Ставить какую-то оценку глупо, потому что прошло всего 15 туров.



Надо выдохнуть и делать ее, когда будет зимняя пауза. Все-таки если поднапрячься, приобрести качественных футболистов, можно и пятерку поставить в конце апреля — начале мая. Давайте так, идет как идет. Никаких оценок», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».