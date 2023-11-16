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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

В ЦСКА раскрыли зарплату Акинфеева по его первому контракту

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как вратарь команды Игорь Акинфеев подписывал первый профессиональный контракт с клубом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц. Ну то есть минимальный оклад на тот момент. И он, повторю, немного сконфузился. Вот тогда он ничего не читал, просто подписал, немножко смутился и вышел из кабинета», — сказал Бабаев.

На момент подписания первого контракта с ЦСКА Акинфееву было 16 лет. Тогда он уже прошел первые предсезонные сборы с основным составом армейцев и дебютировал в молодежной сборной России. За основную команду ЦСКА он впервые сыграл в марте 2003 года.

Нынешний сезон стал для 37-летнего вратаря 21-м в профессиональной карьере, что является рекордом чемпионата России. В составе ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и один Кубок УЕФА.

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