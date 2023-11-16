В ЦСКА раскрыли зарплату Акинфеева по его первому контракту

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц. Ну то есть минимальный оклад на тот момент. И он, повторю, немного сконфузился. Вот тогда он ничего не читал, просто подписал, немножко смутился и вышел из кабинета», — сказал Бабаев.