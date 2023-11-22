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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзагоев рассказал, как отказал «Спартаку»

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, как отказался от перехода в московский «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"

«“Анжи” хотел меня заполучить? Было, было. И суммы были очень хорошие. Официально понятно, что они ЦСКА предложения не делали. Но было и от “Спартака”, как и от “Анжи”. Что если я скажу “да”, то они начнут переговоры, выкупят мой контракт, платим эти 30 миллионов евро. Насчет “Спартака” — я не помню, какие были суммы, а с “Анжи” 3,5 миллиона евро в год и около одного или двух в виде подъемных. “Спартаку” я сразу сказал: “Не-не-не, это точно”. Больших сомнений у меня не было, с “Анжи” тоже дальше не пошло», — сказал Дзагоев в интервью на YouTube-канале Nobel.

Вчера 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры. Его последним клубом в карьере стал греческий «Ламия», куда он перешел в конце сентября.

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