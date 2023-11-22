Дзагоев рассказал, как отказал «Спартаку»

«“Анжи” хотел меня заполучить? Было, было. И суммы были очень хорошие. Официально понятно, что они ЦСКА предложения не делали. Но было и от “Спартака”, как и от “Анжи”. Что если я скажу “да”, то они начнут переговоры, выкупят мой контракт, платим эти 30 миллионов евро. Насчет “Спартака” — я не помню, какие были суммы, а с “Анжи” 3,5 миллиона евро в год и около одного или двух в виде подъемных. “Спартаку” я сразу сказал: “Не-не-не, это точно”. Больших сомнений у меня не было, с “Анжи” тоже дальше не пошло», — сказал Дзагоев в интервью на YouTube-канале Nobel.