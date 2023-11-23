Дзагоев рассказал, как ему хотели подделать год рождения

«С детства про меня всегда говорили, что я переписанный. Я всегда говорил: “Да ребят, без проблем, если есть какой-то тест, который выявляет точно, я готов спорить”. Я Васе Березуцкому говорил: “Я готов с тобой спорить на 100 тысяч евро”. Причем я ему, по-моему, даже говорил: “Ты мне 20, а я тебе — 100, если я переписанный”. Ну, чтоб не сильно его прибивать. В итоге Василий Березуцкий не захотел. Либо такого теста еще не придумали.



У меня это с детства идет, потому что я играл с ребятами постарше. И, условно говоря, все видели, что я играю с ребятами 85-го, 86-го года, а потом меня видят в 90-м годе. И такое: “Он же вроде за 85-й, 86-й играл, теперь и за 90-й?!” В 13−14 лет приезжали ко мне в школу, проверяли, брали журналы, поднимали архивы. У нас же в Осетии всегда так — “у тебя переписаны”, “у тебя переписаны”. Я всегда готов, любой тест.



Отцу все родители предлагали переписать меня на год. Я бы, вполне возможно, мог быть записан 91-м годом. Отец реально хотел, на самом деле в Осетии это так было на тот момент. Сейчас в этом плане стало поспокойнее. “Надо переписывать — потому что все переписанные”. Папа-то не отказался — отговорил Осинькин. Он ему говорил: “Ты не представляешь, он потом не сможет в глаза смотреть, когда его будут спрашивать о возрасте”. Сейчас я могу смотреть тебе в глаза и говорить, что я своего года. Если бы не Осинькин, 100% меня бы переписали на год», — сказал Дзагоев.