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11:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-директор «Анжи» раскрыл зарплату Самюэля Это’О в России

Бывший директор организационного департамента «Анжи» Дмитрий Балашов раскрыл зарплату нападающего Самюэля Это'О в махачкалинском клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Анжи
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Источник: РИА "Новости"

«Когда я был поражен цифрами? За всю жизнь со мной такое случилось лишь раз — как раз в “Анжи”. Когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение. 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить всё это в часы, минуты», — сказал Балашов.

Самюэль Это'О перешел в «Анжи» летом 2011 года из миланского «Интера» за 27 млн евро. Камерунец провел за российский клуб 73 матча, в которых забил 36 матчей и сделал 16 результативных передач. Летом 2013 года Это'О на правах свободного агента перешел в «Челси».

С 2018 года «Анжи» испытывал серьезные финансовые проблемы, из-за чего спустя четыре года прекратил свое существование.

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