Экс-директор «Анжи» раскрыл зарплату Самюэля Это’О в России

«Когда я был поражен цифрами? За всю жизнь со мной такое случилось лишь раз — как раз в “Анжи”. Когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение. 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить всё это в часы, минуты», — сказал Балашов.