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09:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Переход Это’О в «Анжи» вошел в топ самых неожиданных трансферов в истории футбола

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг из 32 самых неожиданных переходов в истории футбола.

Анжи
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Источник: РИА "Новости"

30-е место в этом рейтинге занял переход камерунского нападающего Самюэля Это’О из «Интера» в «Анжи» за 27 млн евро.

«От Колумбии в 50-х до Саудовской Аравии сейчас — игроки всегда соблазнялись выгодными предложениями из стран, не входящих в футбольную элиту. Махачкалинский “Анжи” — клуб, о котором даже многие россияне не слышали, в 2011 году сделал Это’О самым высокооплачиваемым игроком в мире», — сказано в пояснении к рейтингу.

Топ-10 самых неожиданных трансферов в истории футбола:

  1. Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году;
  2. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году;
  3. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году;
  4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из «Коринтианс» в «Вест Хэм» в 2006 году;
  5. Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» в 1992 году;
  6. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году;
  7. Кевин Киган, из «Гамбурга» в «Саутгемптон» в 1980 году;
  8. Лютер Блиссетт, из «Уотфорда» в «Милан» в 1983 году;
  9. Энди Коул, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» в 1995 году;
  10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм» в 1978 году.

Это’О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. На его счету 73 матча, в которых он забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач. Летом 2013 года Это’О покинул махачкалинский клуб на правах свободного агента и стал игроком лондонского «Челси».

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 Переход Это’О в «Анжи» вошел в топ самых неожиданных трансферов в...
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