Переход Это’О в «Анжи» вошел в топ самых неожиданных трансферов в истории футбола

30-е место в этом рейтинге занял переход камерунского нападающего Самюэля Это’О из «Интера» в «Анжи» за 27 млн евро.

«От Колумбии в 50-х до Саудовской Аравии сейчас — игроки всегда соблазнялись выгодными предложениями из стран, не входящих в футбольную элиту. Махачкалинский “Анжи” — клуб, о котором даже многие россияне не слышали, в 2011 году сделал Это’О самым высокооплачиваемым игроком в мире», — сказано в пояснении к рейтингу.

Топ-10 самых неожиданных трансферов в истории футбола:

Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году; Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году; Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году; Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из «Коринтианс» в «Вест Хэм» в 2006 году; Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» в 1992 году; Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году; Кевин Киган, из «Гамбурга» в «Саутгемптон» в 1980 году; Лютер Блиссетт, из «Уотфорда» в «Милан» в 1983 году; Энди Коул, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» в 1995 году; Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм» в 1978 году.