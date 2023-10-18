Переход Это’О в «Анжи» вошел в топ самых неожиданных трансферов в истории футбола
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг из 32 самых неожиданных переходов в истории футбола.
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг из 32 самых неожиданных переходов в истории футбола.
30-е место в этом рейтинге занял переход камерунского нападающего Самюэля Это’О из «Интера» в «Анжи» за 27 млн евро.
«От Колумбии в 50-х до Саудовской Аравии сейчас — игроки всегда соблазнялись выгодными предложениями из стран, не входящих в футбольную элиту. Махачкалинский “Анжи” — клуб, о котором даже многие россияне не слышали, в 2011 году сделал Это’О самым высокооплачиваемым игроком в мире», — сказано в пояснении к рейтингу.
Топ-10 самых неожиданных трансферов в истории футбола:
Это’О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. На его счету 73 матча, в которых он забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач. Летом 2013 года Это’О покинул махачкалинский клуб на правах свободного агента и стал игроком лондонского «Челси».