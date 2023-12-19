Карасев и Опейкина вошли в судейский список ФИФА на 2024 год
Судейский комитет ФИФА утвердил список арбитров для обслуживания международных матчей в следующем году.
Судейский комитет ФИФА утвердил список арбитров для обслуживания международных матчей в следующем году.
Как отмечает пресс-служба РФС, по сравнению с прошлым годом квота увеличилась с 42 до 43 человек.
Судьи
Сергей Карасев (впервые включен в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Владислав Безбородов (2009), Павел Шадыханов (2023), Артем Любимов (2023), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (впервые).
Ассистенты судьи
Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Егор Болховитин (2019), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (впервые), Андрей Образко (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (впервые).
Видеоарбитры
Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Владимир Москалев (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (впервые).
Также в список вошли судьи по футзалу и пляжному футболу.
Ранее, стали известны доходы российских арбитров в первой части сезона-2023/24.