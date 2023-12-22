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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

«Мог бы выучить три предложения». Радимов раскритиковал тренера «Спартака» за незнание русского языка

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов выразил возмущение по поводу того, что Гильермо Абаскаль в новогоднем ролике «Спартака» говорит по-испански.

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Источник: РИА "Новости"

Московский клуб разместил видеоролик под названием «Спартак» новогодний: легенды за одним столом на своей странице в VK.

На видео присутствуют спартаковские ветераны и представители нынешнего состава красно-белых: Ринат Дасаев, Александр Филимонов, Роман Павлюченко, Валерий Шмаров, Александр Ширко, Никита Баженов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Александр Соболев, Артем Ребров, Данил Пруцев и Гильермо Абаскаль. В конце ролика главный тренер красно-белых произносит несколько предложений на испанском языке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов удивился тому, что даже в такой простой ситуации Абаскаль не стал говорить по-русски.

«Как это обычно бывает, не может у красно-белых без ложки дегтя. В данном случае это появление в кадре Абаскаля. Понятно, что без главного тренера в таком ролике невозможно. Но возмущение вызывает то, что три предложения в поздравлении тренер произносит на испанском.

Вы издеваетесь? Абаскаль полтора года в России! Вы серьезно? Он заходит в кадр под камеры, за соседним стулом сидит великий Дасаев, множество других легенд клуба, а он не может три предложения на русском языке произнести ради такого случая?

При этом, не секрет, что он владеет несколькими языками, то есть вопрос не в том, что у него нет способности к их изучению, захотел бы уж за полтора года выучил бы основы. По мне так это чудовищное неуважение. Ладно ты не учишь язык в повседневной жизни, но хотя бы для праздничного ролика для болельщиков, можно поднапрячься и заучить три предложения?» — написал Радимов в своем телеграм-канале.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков. Московский клуб отстает от «Зенита», идущего на второй строчке, на 6 очков.

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 «Мог бы выучить три предложения». Радимов раскритиковал тренера...
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