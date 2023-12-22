«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

На протяжении последних четырех с половиной лет Амарал занимал должность главного скаута в лиссабонской «Бенфике». Вместе с ним «орлы» за последние два сезона дважды смогли дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, а также впервые за четыре года сумели стать чемпионами Португалии.

«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что “Спартак” — по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал. Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране», — сказал Амарал.