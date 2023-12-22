«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора
Португалец Томаш Амарал назначен новым спортивным директором московском «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Португалец Томаш Амарал назначен новым спортивным директором московском «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
На протяжении последних четырех с половиной лет Амарал занимал должность главного скаута в лиссабонской «Бенфике». Вместе с ним «орлы» за последние два сезона дважды смогли дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, а также впервые за четыре года сумели стать чемпионами Португалии.
Ранее Амарал работал скаутом в «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде», а также был ассистентом тренера в «Фаренсе» и «Браге».
«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что “Спартак” — по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал. Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране», — сказал Амарал.
К своим обязанностям португалец приступит 1 января 2024 года. При этом предыдущий спортивный директор «красно-белых» Пол Эшуорт останется в клубе и перейдет на должность технического директора.
«Спартак» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.