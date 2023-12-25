Зарема: за два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно

В 2021 году Салихова официально входила в совет директоров «Спартака», но в мае после назначения на пост главного тренера португальца Руя Витории решила выйти из него. Ее супруг Леонид Федун покинул клуб в августе 2022 года.

«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы “Спартак”. За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: “серебро” и Кубок России. После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», — сказала Салихова.