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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Зарема: за два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что у нее больше нет желания заниматься футбольной деятельностью. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

В 2021 году Салихова официально входила в совет директоров «Спартака», но в мае после назначения на пост главного тренера португальца Руя Витории решила выйти из него. Ее супруг Леонид Федун покинул клуб в августе 2022 года.

«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы “Спартак”. За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: “серебро” и Кубок России. После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», — сказала Салихова.

В 2021 году «Спартак» выиграл серебряные медали чемпионата России. В следующем сезоне «красно-белые» впервые с 2003 года завоевали Кубок России, а также дошли до ⅛ финала Лиги Европы.

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Зарема: за два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно
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