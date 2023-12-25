Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.12
Вулверхэмптон
Челси
21
Футбол. Зарубежный
26.12
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
26.12
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
26.12
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.12
Краснодар
ЦСКА
10
10.12
Балтика
Рубин
01
10.12
Сочи
Оренбург
11
10.12
Факел
Динамо
11
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
9.12
Ахмат
Ростов
00
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
8.12
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Зените» и «Локомотиве» отреагировали на песню Дзюбы

Бывший и нынешний клубы Артема Дзюбы отреагировали на его исполнение песни группы «Ленинград» «В Зените» на вечеринке.

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

Минувшей ночью 35-летний нападающий опубликовал в соцсетях несколько видео с вечеринки по случаю дня рождения своей жены. На одном из них Дзюба спел популярную среди петербургских болельщиков композицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, комментируя данный инфоповод, заявил, что Дзюба — «наш пацан».

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в соцсетях фотографию полузащитника клуба Сергея Пиняева с табличкой дизлайка в руках и подписью «ноль баллов, старайтесь лучше подбирать песни».

Также «Локомотив» выложил в соцсети видеоподборку голов Дзюбы в составе красно-зеленых в ворота команд, за которые он прежде выступал, с подписью: «идеальное отношение к бывшим выглядит так».

Во время загрузки произошла ошибка.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022 год. На его счету 249 матчей, в которых он забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу. Вместе с «Зенитом» Дзюба четырежды становился чемпионом России, а также завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Канчельскис возглавил киргизский «Мурас Юнайтед»
«Спартак» объявил о возрождении «Спартака-2»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь