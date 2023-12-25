В «Зените» и «Локомотиве» отреагировали на песню Дзюбы

Источник: Соцсети

Минувшей ночью 35-летний нападающий опубликовал в соцсетях несколько видео с вечеринки по случаю дня рождения своей жены. На одном из них Дзюба спел популярную среди петербургских болельщиков композицию.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c0e64297bd390659&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240092" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, комментируя данный инфоповод, заявил, что Дзюба — «наш пацан».

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в соцсетях фотографию полузащитника клуба Сергея Пиняева с табличкой дизлайка в руках и подписью «ноль баллов, старайтесь лучше подбирать песни».

Также «Локомотив» выложил в соцсети видеоподборку голов Дзюбы в составе красно-зеленых в ворота команд, за которые он прежде выступал, с подписью: «идеальное отношение к бывшим выглядит так».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-30651595&hd=2&id=456246250&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.