В «Зените» и «Локомотиве» отреагировали на песню Дзюбы
Бывший и нынешний клубы Артема Дзюбы отреагировали на его исполнение песни группы «Ленинград» «В Зените» на вечеринке.
Бывший и нынешний клубы Артема Дзюбы отреагировали на его исполнение песни группы «Ленинград» «В Зените» на вечеринке.
Минувшей ночью 35-летний нападающий опубликовал в соцсетях несколько видео с вечеринки по случаю дня рождения своей жены. На одном из них Дзюба спел популярную среди петербургских болельщиков композицию.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, комментируя данный инфоповод, заявил, что Дзюба — «наш пацан».
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в соцсетях фотографию полузащитника клуба Сергея Пиняева с табличкой дизлайка в руках и подписью «ноль баллов, старайтесь лучше подбирать песни».
Также «Локомотив» выложил в соцсети видеоподборку голов Дзюбы в составе красно-зеленых в ворота команд, за которые он прежде выступал, с подписью: «идеальное отношение к бывшим выглядит так».
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022 год. На его счету 249 матчей, в которых он забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу. Вместе с «Зенитом» Дзюба четырежды становился чемпионом России, а также завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.