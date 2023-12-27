Назван лучший игрок «Краснодара» по итогам первой части сезона

Лучший игрок определялся путем онлайн-голосования на официальном сайте «быков», в котором приняло участие 1686 человек. Алонсо набрал 22,36% голосов болельщиков. Второе место занял колумбийский нападающий Джон Кордоба (18,98%), тройку лидеров замкнул вратарь Матвей Сафонов (14,83%).

Алонсо провел в этом сезоне 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами и одним предупреждением. Парагваец является лидером «Краснодара» по числу сыгранных минут (1976).

Для Алонсо это первая победа в подобных опросах. Ранее болельщики «быков» трижды ставили парагвайца на второе место в голосованиях на лучшего игрока месяца. Еще два раза Алонсо занимал в этих опросах третье место.

Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар» в январе 2022 года из «Атлетико Минейро» за 8 млн евро. В марте 2022 года Алонсо вернулся в бразильский клуб в аренду. За «Краснодар» дебютировал в феврале этого года. Всего Алонсо провел за команду 43 матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.