Назван лучший игрок «Краснодара» по итогам первой части сезона
Болельщики «Краснодара» признали парагвайского защитника Хуниора Алонсо лучшим футболистом команды по итогам первой части сезона-2023/24. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Болельщики «Краснодара» признали парагвайского защитника Хуниора Алонсо лучшим футболистом команды по итогам первой части сезона-2023/24. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Лучший игрок определялся путем онлайн-голосования на официальном сайте «быков», в котором приняло участие 1686 человек. Алонсо набрал 22,36% голосов болельщиков. Второе место занял колумбийский нападающий Джон Кордоба (18,98%), тройку лидеров замкнул вратарь Матвей Сафонов (14,83%).
Алонсо провел в этом сезоне 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами и одним предупреждением. Парагваец является лидером «Краснодара» по числу сыгранных минут (1976).
Для Алонсо это первая победа в подобных опросах. Ранее болельщики «быков» трижды ставили парагвайца на второе место в голосованиях на лучшего игрока месяца. Еще два раза Алонсо занимал в этих опросах третье место.
Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар» в январе 2022 года из «Атлетико Минейро» за 8 млн евро. В марте 2022 года Алонсо вернулся в бразильский клуб в аренду. За «Краснодар» дебютировал в феврале этого года. Всего Алонсо провел за команду 43 матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером турнирной таблицы чемпионата России, набрав за 18 матчей 38 очков. Идущий на втором месте «Зенит» отстает от него на два очка.