Салихова: Когда искали тренера в «Спартак» Ивич был в топ-3
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич мог в свое время возглавить клуб.
Спартак
Краснодар
— Осенью писали об интересе «Спартака» к Ивичу. Лучший тренер этого года?
— Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го. Он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моем списке под третьим номером. Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола. А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию, — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
Владимир Ивич был назначен на пост главного тренера «Краснодара» в начале этого года. «Быки» ушли на зимнюю паузу лидерами РПЛ, набрав 38 очков. Идущий на втором месте «Зенит» отстает от «Краснодара» на два очка.