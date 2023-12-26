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12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Салихова: Когда искали тренера в «Спартак» Ивич был в топ-3

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич мог в свое время возглавить клуб.

Спартак
Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

— Осенью писали об интересе «Спартака» к Ивичу. Лучший тренер этого года?

— Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го. Он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моем списке под третьим номером. Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола. А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию, — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Владимир Ивич был назначен на пост главного тренера «Краснодара» в начале этого года. «Быки» ушли на зимнюю паузу лидерами РПЛ, набрав 38 очков. Идущий на втором месте «Зенит» отстает от «Краснодара» на два очка.

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