Салихова: Когда искали тренера в «Спартак» Ивич был в топ-3

— Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го. Он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моем списке под третьим номером. Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола. А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию, — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.