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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Зарема Салихова: Абаскаль — провал года, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

«Кто стал провалом года? Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от “Акрона”, явный недобор очков в первой половине сезона. Но провал тренера — это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше.

Думаю, я бы не позволила ему “улететь в стратосферу”, но и не взвалила бы на него полномочия спортивного директора. Как только тренер начинает “включать менеджера”, это моментально сказывается на результате на поле. Абаскаль — умный тренер, но заигрался не в свои игры. Весной посмотрим, сделает ли выводы, как проведет зимние сборы на этот раз.

Думаю, что этот сезон он доработает. Так как смена тренера — большая ответственность, на которую не все готовы пойти. Если даже Эшуорта убрать страшно, то тренер — священная корова, тем более, новые руководители переподписали его на очень выгодных (для него) условиях», — сказала Салихова.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В первом сезоне «красно-белые» под его руководством стали бронзовыми призерами чемпионата России. В этом сезоне «Спартак» идет в РПЛ на пятом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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 Зарема Салихова: Абаскаль — провал года, я бы не позволила ему...
Зарема: за два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно
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