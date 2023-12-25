Зарема Салихова: Абаскаль — провал года, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу»

«Кто стал провалом года? Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от “Акрона”, явный недобор очков в первой половине сезона. Но провал тренера — это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше.



Думаю, я бы не позволила ему “улететь в стратосферу”, но и не взвалила бы на него полномочия спортивного директора. Как только тренер начинает “включать менеджера”, это моментально сказывается на результате на поле. Абаскаль — умный тренер, но заигрался не в свои игры. Весной посмотрим, сделает ли выводы, как проведет зимние сборы на этот раз.



Думаю, что этот сезон он доработает. Так как смена тренера — большая ответственность, на которую не все готовы пойти. Если даже Эшуорта убрать страшно, то тренер — священная корова, тем более, новые руководители переподписали его на очень выгодных (для него) условиях», — сказала Салихова.