Денис Глушаков прибыл на медосмотр в «Ростов»

Как сообщает РИА Новости, Денис Глушаков прибыл на медосмотр «Ростова», который пройдет в московской клинике.

Ранее 36-летний футболист сообщал, что для поддержания формы может провести зимний сбор с командой РПЛ.

В сезоне-2023/24 полузащитник провел 7 матчей во Второй лиге и отметился 1 результативной передачей.

В РПЛ Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». Он является чемпионом России 2017 года в составе красно‑белых и участником чемпионата мира‑2014 в составе сборной России.

В активе Глушакова 57 матчей в составе сборной России и 5 забитых мячей.