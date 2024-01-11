Денис Глушаков прибыл на медосмотр в «Ростов»
Последним клубом экс-полузащитника сборной России стал выступающий во Второй лиге «Спартак» (Кострома).
Последним клубом экс-полузащитника сборной России стал выступающий во Второй лиге «Спартак» (Кострома).
Как сообщает РИА Новости, Денис Глушаков прибыл на медосмотр «Ростова», который пройдет в московской клинике.
Ранее 36-летний футболист сообщал, что для поддержания формы может провести зимний сбор с командой РПЛ.
В сезоне-2023/24 полузащитник провел 7 матчей во Второй лиге и отметился 1 результативной передачей.
В РПЛ Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». Он является чемпионом России 2017 года в составе красно‑белых и участником чемпионата мира‑2014 в составе сборной России.
В активе Глушакова 57 матчей в составе сборной России и 5 забитых мячей.
После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице.