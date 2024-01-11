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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Денис Глушаков отправится с «Ростовом» на первый сбор в ОАЭ

11 января бывший полузащитник сборной России Глушаков прошел медицинское обследование с «Ростовом».

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"


Бывший футблист сборной России и «Спартака» Денис Глушаков будет тренироваться с «Ростовом» на первом сборе клуба в ОАЭ.

«Поедет на первый сбор. Он в хороших отношениях с Валерием Карпиным и попросил дать возможность потренироваться», — заявил ТАСС спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

В сезоне-2023/24 полузащитник провел 7 матчей во Второй лиге за клуб «Спартак» (Кострома).

В РПЛ Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». Он является чемпионом России 2017 года в составе красно‑белых и участником чемпионата мира‑2014 в составе сборной России.


В активе Дениса Глушакова 57 матчей в составе сборной России и 5 забитых мячей.

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