Быстров предложил «Спартаку» нанять ушедшего из «Ромы» Моуринью

«Жозе — великий победитель. Он умеет выигрывать титулы, он приносит радость болельщикам. Некоторым надоело, что он получал красные карточки, а мне это не надоело, мне это приносило удовольствие, потому что Жозе привык побеждать. Когда идет что‑то не по его плану, он бесится. Не столько бесится из‑за футболистов, сколько на самого себя, потому что у него что‑то не получается. Отставка логичная.



Я бы на месте руководителей “Спартака” вложил бы деньги и предложил бы ему возглавить клуб. Для чего тратить деньги на каких‑то клоунов, ежели можно просто взять великого человека, который вокруг команды выстроит империю, которая будет приносить пользу и бороться за титулы, брать кубки», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».