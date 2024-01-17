Дзюба допустил, что может стать актером после окончания карьеры
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что может стать актером после того, как завершит карьеру футболиста.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что может стать актером после того, как завершит карьеру футболиста.
В конце декабря стало известно, что 35-летний Дзюба снялся в эпизодической роли в комедийном фильме.
— После завершения карьеры игрока будешь тренером?
— Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актером.
— Так ты же уже начал — и «Конец славы» выйдет, и короткометражка «Хейт» была.
— Это все‑таки эпизодическая роль получилась. Но это был интересный опыт, большое спасибо Максиму Лагашкину, который меня все‑таки уговорил, и всей его команде. Мне тяжело что‑то новое дается, но получилось очень интересно. Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
В сезоне-2023/24 Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил в них четыре мяча.