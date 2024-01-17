Дзюба допустил, что может стать актером после окончания карьеры

Источник: Соцсети

В конце декабря стало известно, что 35-летний Дзюба снялся в эпизодической роли в комедийном фильме.

— После завершения карьеры игрока будешь тренером?

— Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актером.

— Так ты же уже начал — и «Конец славы» выйдет, и короткометражка «Хейт» была.

— Это все‑таки эпизодическая роль получилась. Но это был интересный опыт, большое спасибо Максиму Лагашкину, который меня все‑таки уговорил, и всей его команде. Мне тяжело что‑то новое дается, но получилось очень интересно. Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».