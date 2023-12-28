Дзюба снялся в комедии с Павлом Деревянко

Режиссером фильма «Конец славы» стал Марюс Вайсберг. Ранее он снял такие картины, как «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона». В главной роли в комедии снялся Павел Деревянко.

В трейлере к фильму один из героев говорит Дзюбе: «Вот такая у нас тяжелая профессия, брат. Это тебе не в футбол играть».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JFqclP7ROVw?si=ZwU4U_2deN2q_ga1" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Дзюба на вечеринке спел песню фанатов «Зенита». На одном из видео, которые он выложил в соцсетях, 35-летний футболист исполняет композицию «В Зените» группы «Ленинград». Она была выпущена в 2018 году и имеет большую популярность среди болельщиков петербургского клуба.