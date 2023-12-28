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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба снялся в комедии с Павлом Деревянко

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба снялся в эпизодической роли в комедийном фильме.

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Источник: РИА "Новости"

Режиссером фильма «Конец славы» стал Марюс Вайсберг. Ранее он снял такие картины, как «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона». В главной роли в комедии снялся Павел Деревянко.

В трейлере к фильму один из героев говорит Дзюбе: «Вот такая у нас тяжелая профессия, брат. Это тебе не в футбол играть».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Дзюба на вечеринке спел песню фанатов «Зенита». На одном из видео, которые он выложил в соцсетях, 35-летний футболист исполняет композицию «В Зените» группы «Ленинград». Она была выпущена в 2018 году и имеет большую популярность среди болельщиков петербургского клуба.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, а за «Зенит» нападающий выступал с 2015 по 2022 год.

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