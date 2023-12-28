Дзюба снялся в комедии с Павлом Деревянко
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба снялся в эпизодической роли в комедийном фильме.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба снялся в эпизодической роли в комедийном фильме.
Режиссером фильма «Конец славы» стал Марюс Вайсберг. Ранее он снял такие картины, как «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона». В главной роли в комедии снялся Павел Деревянко.
В трейлере к фильму один из героев говорит Дзюбе: «Вот такая у нас тяжелая профессия, брат. Это тебе не в футбол играть».
Ранее Дзюба на вечеринке спел песню фанатов «Зенита». На одном из видео, которые он выложил в соцсетях, 35-летний футболист исполняет композицию «В Зените» группы «Ленинград». Она была выпущена в 2018 году и имеет большую популярность среди болельщиков петербургского клуба.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, а за «Зенит» нападающий выступал с 2015 по 2022 год.