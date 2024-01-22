«Спартак» объявил состав на Кубок Легенд

Московский «Спартак» поделился информацией о составе команды, которая будет участвовать в Кубке Легенд.

Также в Кубке Легенд примут участие сборная мира и команды легенд ЦСКА, «Динамо» и «Зенита». Впервые Кубок легенд прошёл в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, еще один раз победителем стала сборная звезд, в финале обыгравшая российскую команду.