«Спартак» объявил состав на Кубок Легенд
Кубок легенд пройдет в московском «Мегаспорте»
Кубок легенд пройдет в московском «Мегаспорте»
Московский «Спартак» поделился информацией о составе команды, которая будет участвовать в Кубке Легенд.
В состав команды легенд красно-белых вошли: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Николас Пареха, Андрей Ещенко, Алексей Мелешин, Александр Самедов, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко. Тренерами команды будут Олег Романцев и Ринат Дасаев.
Также 22 января стал известен состав «Локомотива»: Алексей Поляков, Дмитрий Сенников, Ведран Чорлука, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Альберт Саркисян, Алексей Косолапов, Нарвик Сирхаев, Руслан Пименов, Максим Бузникин, Евгений Зиновьев. тренировать команду будет Сергей Овчинников.
Также в Кубке Легенд примут участие сборная мира и команды легенд ЦСКА, «Динамо» и «Зенита». Впервые Кубок легенд прошёл в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, еще один раз победителем стала сборная звезд, в финале обыгравшая российскую команду.