Артем Дзюба рассказал о необычной футбольной мечте
Футболист «Локомотива» поделился необычным для нападающего желанием.
Футболист «Локомотива» поделился необычным для нападающего желанием.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что мечтает сыграть в воротах во время важного матча.
«Да, всегда есть мечта сыграть в воротах в официальном матче, хочу. Мечтаю выйти на воротах — Кубок, минута 110‑я, и выйти под удаление голкипера и пенальти. Я бы очень хотел и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело. Думаю, нападающие меня бы недооценивали очень сильно. Я в свободное время, когда с друзьями играю, то на воротах стою», — сказал Дзюба клубному телевидению «Локомотива».
Дзюба перешел в «Локомотив» из турецкого клуба «Адана Демирспор “в феврале 2023 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года. Ранее в Премьер-лиге форвард выступал за такие клубы как “Спартак”, “Томь”, “Ростов”, “Арсенал” и “Зенит”.
В сезоне-2023/24 Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи.