Артем Дзюба рассказал о необычной футбольной мечте

«Да, всегда есть мечта сыграть в воротах в официальном матче, хочу. Мечтаю выйти на воротах — Кубок, минута 110‑я, и выйти под удаление голкипера и пенальти. Я бы очень хотел и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело. Думаю, нападающие меня бы недооценивали очень сильно. Я в свободное время, когда с друзьями играю, то на воротах стою», — сказал Дзюба клубному телевидению «Локомотива».