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10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Артем Дзюба рассказал о необычной футбольной мечте

Футболист «Локомотива» поделился необычным для нападающего желанием.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что мечтает сыграть в воротах во время важного матча.

«Да, всегда есть мечта сыграть в воротах в официальном матче, хочу. Мечтаю выйти на воротах — Кубок, минута 110‑я, и выйти под удаление голкипера и пенальти. Я бы очень хотел и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело. Думаю, нападающие меня бы недооценивали очень сильно. Я в свободное время, когда с друзьями играю, то на воротах стою», — сказал Дзюба клубному телевидению «Локомотива».

Дзюба перешел в «Локомотив» из турецкого клуба «Адана Демирспор “в феврале 2023 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года. Ранее в Премьер-лиге форвард выступал за такие клубы как “Спартак”, “Томь”, “Ростов”, “Арсенал” и “Зенит”.

В сезоне-2023/24 Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи.

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