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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Нидерланды пытались добиться экстрадиции Промеса

Как сообщает в соцсетях журналист Виктор Шильдкамп, прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции Квинси Промеса.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

22 января Промес отправился вместе со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ. Ранее нидерландское издание Voetbalzone сообщило, что Квинси может быть экстрадирован, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории страны.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Позднее футболист подал апелляцию на это решение. Инцидент произошел в июле 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. По другому делу Промес обвиняется в причастности к контрабанде кокаина.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Промес в первой части сезона принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач.

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