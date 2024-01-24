СМИ: Нидерланды пытались добиться экстрадиции Промеса
Как сообщает в соцсетях журналист Виктор Шильдкамп, прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции Квинси Промеса.
Как сообщает в соцсетях журналист Виктор Шильдкамп, прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции Квинси Промеса.
22 января Промес отправился вместе со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ. Ранее нидерландское издание Voetbalzone сообщило, что Квинси может быть экстрадирован, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории страны.
В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Позднее футболист подал апелляцию на это решение. Инцидент произошел в июле 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. По другому делу Промес обвиняется в причастности к контрабанде кокаина.
«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Промес в первой части сезона принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач.