СМИ: Нидерланды пытались добиться экстрадиции Промеса

22 января Промес отправился вместе со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ. Ранее нидерландское издание Voetbalzone сообщило, что Квинси может быть экстрадирован, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории страны.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Позднее футболист подал апелляцию на это решение. Инцидент произошел в июле 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. По другому делу Промес обвиняется в причастности к контрабанде кокаина.