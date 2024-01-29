Артем Дзюба пропустит начало второго сбора «Локомотива»

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В сезоне-2023/24 Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. 38-летний Гильерме выступает за «Локомотив» уже почти 17 лет. В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в РПЛ, но сыграл в пяти встречах Кубка России.