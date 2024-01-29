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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Артем Дзюба пропустит начало второго сбора «Локомотива»

Нападающий вместе с голкипером «Локомотива» Гилерме присоединится к команде по ходу сбора, который стартовал 28 января.

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Источник: Чемпионат.com

Футболисты московского «Локомотива» Артем Дзюба и Маринато Гилерме пропустят начало второго тренировочного сбора команды в ОАЭ по медицинским показаниям.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В сезоне-2023/24 Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. 38-летний Гильерме выступает за «Локомотив» уже почти 17 лет. В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в РПЛ, но сыграл в пяти встречах Кубка России.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко в 18 турах.

 Артем Дзюба пропустит начало второго сбора «Локомотива»
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