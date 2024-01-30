Вендел останется в «Зените» до конца сезона

Как сообщил в соцетях известынй журналист Фабио Алейшо, Вендел остается в клубе из Санкт-Петербурга до конца сезона.

«Вся информация о возможном уходе Венделя из “Зенита” в это трансферное окно — слухи», — написал журналист Фабио Алейшо.

Ранее сообщалось, что Вендел может уйти в «Ботафого» на правах аренды.