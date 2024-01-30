Вендел останется в «Зените» до конца сезона
26-летний бразильский полузащитник играет в «Зените» с 2020 года.
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26-летний бразильский полузащитник играет в «Зените» с 2020 года.
Как сообщил в соцетях известынй журналист Фабио Алейшо, Вендел остается в клубе из Санкт-Петербурга до конца сезона.
«Вся информация о возможном уходе Венделя из “Зенита” в это трансферное окно — слухи», — написал журналист Фабио Алейшо.
Ранее сообщалось, что Вендел может уйти в «Ботафого» на правах аренды.
В сезоне-2023/24 на счету Вендела 4 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за «Зенит».