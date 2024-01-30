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10:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Вендел останется в «Зените» до конца сезона

26-летний бразильский полузащитник играет в «Зените» с 2020 года.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщил в соцетях известынй журналист Фабио Алейшо, Вендел остается в клубе из Санкт-Петербурга до конца сезона.

«Вся информация о возможном уходе Венделя из “Зенита” в это трансферное окно — слухи», — написал журналист Фабио Алейшо.

Ранее сообщалось, что Вендел может уйти в «Ботафого» на правах аренды.

В сезоне-2023/24 на счету Вендела 4 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за «Зенит».

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Вендел останется в «Зените» до конца сезона
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