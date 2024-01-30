«Ростов» объявил о подписании защитника из Кот-д’Ивуара
Умар Сако продолжит карьеру в России.
Умар Сако продолжит карьеру в России.
Футбольный клуб «Ростов» на официальном сайте объявил о подписании защитника Умара Сако. 27-летний игрок присоединился к российскому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона.
«Добро пожаловать, Умар Сако! Мы рады приветствовать Умара Сако в нашей команде! Ждем яркой игры в футболке “Ростова”, — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Умару Сако 27 лет, он выступал за болгарский клуб «Арда» с 2022 года. В сезоне-2023/24 Сако провел 20 матчей, забил два гола. В активе защитника 1 матч за сборную Кот-д'Ивуара.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского защитника в 600 тысяч евро.
После 18 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ желто-синие дома сыграют с «Крыльями Советов».