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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» объявил о подписании защитника из Кот-д’Ивуара

Умар Сако продолжит карьеру в России.

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Умар Сако
Умар Сако | Источник: https://t.me/fcrostov_official

Футбольный клуб «Ростов» на официальном сайте объявил о подписании защитника Умара Сако. 27-летний игрок присоединился к российскому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Добро пожаловать, Умар Сако! Мы рады приветствовать Умара Сако в нашей команде! Ждем яркой игры в футболке “Ростова”, — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Умару Сако 27 лет, он выступал за болгарский клуб «Арда» с 2022 года. В сезоне-2023/24 Сако провел 20 матчей, забил два гола. В активе защитника 1 матч за сборную Кот-д'Ивуара.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского защитника в 600 тысяч евро.

После 18 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ желто-синие дома сыграют с «Крыльями Советов».

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