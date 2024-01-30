Андрей Аршавин посмеялся над трансфером Угальде в «Спартак»
29 января «Спартак» официально объявил о переходе 21-летнего нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде.
29 января «Спартак» официально объявил о переходе 21-летнего нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде.
Бывший полузащитник «Зенита», а ныне — заместитель генерального директора по спортивному развитию поделился мнением о трансфере «Спартака».
«Спартаку» нужен был нападающий. Раз они сделали на него ставку, ну значит, это их выбор. Он должен был за 6 млн евро поехать, а «Спартак» за 13 взял (смеется). «Надбавка за Россию» раньше была в 2 раза дороже, а теперь — в 2,5«, — цитирует Аршавина “Матч ТВ”.
В сезоне-2023/24 Угальде провел 25 матчей за «Твенте», в которых забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. 2 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом».