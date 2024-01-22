Аршавин — о Даниле Круговом: Тюрьму ему устраивать не будем

«Круговой только приехал из основной команды. Все тренеры в “Зените‑2” знают его с детства. Я ему честно сказал: “Дань, я бы не хотел, чтобы ты у нас остался, потому что мы на твое место берем игрока”. Мы возьмем игрока во вторую команду, а он будет полгода сидеть под Круговым. В остальном Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».