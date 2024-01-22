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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин — о Даниле Круговом: Тюрьму ему устраивать не будем

17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с воспитанником «Зенита» Данилом Круговым.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Контракт Данила Кругового с ЦСКА вступает в силу летом 2024 года. Сразу после подписания соглашения появилась информация о том, что остаток сезона-2023/24 защитник проведет во второй команде «Зенита».

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и легенда клуба Андрей Аршавин рассказал, какие условия организуют защитнику Данилу Кругового во второй команде сине-бело-голубых.

«Круговой только приехал из основной команды. Все тренеры в “Зените‑2” знают его с детства. Я ему честно сказал: “Дань, я бы не хотел, чтобы ты у нас остался, потому что мы на твое место берем игрока”. Мы возьмем игрока во вторую команду, а он будет полгода сидеть под Круговым. В остальном Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте, уступая «Краснодару» два очка. 3 марта в рамках 19-го тура петербургский клуб на домашнем стадионе сыграет со «Спартаком». ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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 Аршавин — о Даниле Круговом: Тюрьму ему устраивать не будем
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