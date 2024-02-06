Зарема: Джикия — скрепа, которая не дает «Спартаку» развалиться

«Это история про травлю капитана “Спартака”, который пережил максимальное количество турбулентных моментов в клубе и всегда действовал в интересах команды. Это трагедия для клуба, что в нем так распоряжаются людьми, которые отдаются “Спартаку” и посвящают ему всю свою жизнь.



Мне очень не нравится, как преподносится для общественности через ручных блогеров, что Джикия уже не тот, что он медленный, с лишним весом. Это все миф. Джикия — та самая скрепа, которая не дает клубу развалиться. Можно найти защитника лучше по футбольным качествам, но он будет полным ничтожеством как личность», — сказала Салихова.