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11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Зарема: Джикия — скрепа, которая не дает «Спартаку» развалиться

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на ситуацию с непродлением контракта капитана красно-белых Георгия Джикии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Джикия не продлит контракт с московским клубом, если главный тренер Гильермо Абаскаль сохранит свой пост.

«Это история про травлю капитана “Спартака”, который пережил максимальное количество турбулентных моментов в клубе и всегда действовал в интересах команды. Это трагедия для клуба, что в нем так распоряжаются людьми, которые отдаются “Спартаку” и посвящают ему всю свою жизнь.

Мне очень не нравится, как преподносится для общественности через ручных блогеров, что Джикия уже не тот, что он медленный, с лишним весом. Это все миф. Джикия — та самая скрепа, которая не дает клубу развалиться. Можно найти защитника лучше по футбольным качествам, но он будет полным ничтожеством как личность», — сказала Салихова.

Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 млн евро. Контракт 30-летнего защитника с командой истекает ближайшим летом. В этом сезоне Джикия провел за «Спартак» лишь девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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