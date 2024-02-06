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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Аршавин: «“Ростову” кровь из носу не нужен Глушаков»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о полузащитнике Денисе Глушакове, который находится на просмотре в «Ростове». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ростов
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Источник: РИА "Новости"

Осенью 37-летний полузащитник выступал во Второй Лиге за костромской «Спартак», за который провел семь матчей. В январе Глушаков расторг контракт со «Спартаком» и отправился на зимние сборы с «Ростовом» в Абу‑Даби. Полузащитник сыграл за команду Валерия Карпина на Зимнем кубке РПЛ в матче против «Шабаб Аль‑Ахли» (3:1).

«Про Дениса я уже давно сказал, какой бы он профессионал ни был, хорошим футболистом, работоспособным, но мне кажется, что ему тяжело. Все равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. Не знаю, останется Денис [в команде] или нет, но мне кажется, он “Ростову” кровь из носа не нужен. Не сильно верится, что контракт будет подписан? Мне кажется нет. Но решение может быть любым», — сказал Аршавин.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не исключил, что Денис Глушаков может остаться в «Ростове» на постоянной основе.

Последним клубом Глушаков в РПЛ был «Пари НН», который он покинул летом 2023 года. За нижегородцев бывший капитан московского «Спартака» провел девять матчей, в которых забил один мяч.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб находится в четырех очках от зоны стыковых матчей. Следующим соперником «Ростова» на Зимнем кубке РПЛ будет московский «Спартак». Матч пройдет в среду, 7 февраля.

 Андрей Аршавин: «“Ростову” кровь из носу не нужен Глушаков»
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