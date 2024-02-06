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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА готов платить Чалову 3 млн евро в год. Игрок хочет больше

Московский ЦСКА предлагает нападающему Федору Чалову новый контракт с зарплатой в размере от 2,5 до 3 млн евро в год. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, сторона игрока настаивает на сумме в 4 млн евро в год, часть из которых составят агентские выплаты. Армейцы пока не готовы платить такие деньги за переподписание контракта со своим воспитанником.

Кроме того, сторона футболиста хочет прописать в будущем контракте отступные для европейских клубов в размере 6 млн евро. В понедельник Чалов покинул сборы ЦСКА и отправился в Москву, чтобы провести переговоры о новом контракте с владельцем клуба Евгением Гинером.

Дела Чалова ведет египетский агент Кристиан Эмиле. Параллельно с ЦСКА он находится в контакте с «Зенитом», который готов предложить 25-летнему нападающему контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год. При этом приоритетом в России для Чалова остается выступление за армейский клуб.

По действующему контракту с ЦСКА Чалов зарабатывает 1,2 млн евро в год. В случае подписания нового контракта нападающий станет самым высокооплачиваемым футболистом в составе армейцев. Действующее соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до конца декабря 2024 года.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду он дебютировал в сентябре 2016 года. С тех пор нападающий провел за армейцев 246 матчей, в которых забил 84 мяча и сделал 42 результативные передачи.

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