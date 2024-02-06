Мостовой: Cогласен, я — один из самых великих футболистов России

«Согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать. Другое дело, что об упущенном времени я уже тоже давно говорил. Обычно это всегда происходит, когда заканчиваешь карьеру, потом три-пять лет дают тебе толчок, но я, к сожалению, провел эти годы в Испании и не мог вернуться», — приводит слова Мостового Sport24.