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17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Мостовой: Cогласен, я — один из самых великих футболистов России

Бывший игрок московского «Спартака», «Сельты» и сборной России отреагировал на слова Дениса Бояринцева о себе.

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Источник: РИА "Новости"

Денис Бояринцев в интервью Sport24 назвал Александра Мостового великим футболистом. Экс-футболист, известный по прозвищу «Царь», отреагировал на данное высказывание.

«Согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать. Другое дело, что об упущенном времени я уже тоже давно говорил. Обычно это всегда происходит, когда заканчиваешь карьеру, потом три-пять лет дают тебе толчок, но я, к сожалению, провел эти годы в Испании и не мог вернуться», — приводит слова Мостового Sport24.

В 2005 году Мостовой завершил профессиональную карьеру игрока. С конца августа он проходит обучение по специальной программе «А УЕФА+В УЕФА» в академии Российского футбольного союза. Во время футбольной карьеры Мостовой выступал за такие клубы как московский «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбур», «Сельта» и «Алавес». На счету Александра 50 матчей и 10 мячей за сборную России, а также 15 игр и 3 гола за сборные СССР и СНГ.

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