Мостовой заявил, что отказался от трансфера в «Барсу» и «Реал»

«Предложения от больших команд? “Барселона” и “Реал”, когда мне был 31 год. Почему я побоялся переходить? Не побоялся! Не хотел менять образ жизни. И клуб запрашивал большие деньги, а они не хотели платить.

Мог настоять, но не стал этого делать. Думал, что вроде все здорово здесь, дети маленькие, все шикарно, а так бросать все. Мы договаривались, им ценник говорят 20 млн. Они такие: «Ему 31 год, какие 20 млн, вы чего?» Это как сейчас 100. Жалею, конечно. Осадок есть«, — сказал Мостовой в подкасте на YouTube-канале“Это футбол, брат!”.