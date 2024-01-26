Мостовой заявил, что отказался от трансфера в «Барсу» и «Реал»
Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что в свое время отказался от перехода в «Барселону» и «Реал».
Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что в свое время отказался от перехода в «Барселону» и «Реал».
«Предложения от больших команд? “Барселона” и “Реал”, когда мне был 31 год. Почему я побоялся переходить? Не побоялся! Не хотел менять образ жизни. И клуб запрашивал большие деньги, а они не хотели платить.
Мог настоять, но не стал этого делать. Думал, что вроде все здорово здесь, дети маленькие, все шикарно, а так бросать все. Мы договаривались, им ценник говорят 20 млн. Они такие: «Ему 31 год, какие 20 млн, вы чего?» Это как сейчас 100. Жалею, конечно. Осадок есть«, — сказал Мостовой в подкасте на YouTube-канале“Это футбол, брат!”.
Александр Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. В составе испанской команды он завоевал Кубок Интертото. Также за карьеру Мостовой играл за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», и «Алавес».