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10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Глушаков покинул расположение «Ростова» после месяца сборов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России покинул межсезонный сбор «Ростова».

Ростов
Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что договор 37-летнего Дениса Глушакова с «Ростовом» будет подписан в ближайшие дни. По данным источника, у Глушакова был разговор с Валерием Карпиным на предмет их совместной работы в тренерском штабе клуба или сборной России. Предполагалось, что полузащитник может провести в составе «Ростова» остаток сезона, чтобы влиться в команду и подготовить условия для работы в тренерском штабе.

Тем не менее, в тот же день клуб попрощался с Глушаковым и поблагодарил его за участие в сборах.

«Денис Глушаков провел месяц сборов с “Ростовом”. Сегодня полузащитник покинул расположение команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

В январе 2024 года Глушаков покинул выступающий во Второй лиге костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» на зимних сборах.

На протяжении профессиональной карьеры Глушаков выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Пари НН» и «Химки». Он провел 57 матчей в футболке сборной России, в которых забил 5 мячей.

После 18 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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