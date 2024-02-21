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19:12 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС рассмотрит возможность введения налога на легионеров в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация рассмотрит вопрос введения налога на легионеров в РПЛ в течение полугода.

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Источник: РИА "Новости"

— Когда принимали новую формулу лимита, хотели ввести налог на легионеров, чтобы стимулировать клубы выпускать больше молодых игроков. Что с этой историей?

— Она находится в состоянии заморозки. Сначала мы ее заморозили из-за пандемии, которая ударила по доходам клубов, потом продлили заморозку из-за потери доходов от участия в еврокубках. Тем не менее решение принято, концепция утверждена. Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам еще раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю с сезона-2024/25. Либо продлить заморозку еще на один сезон, — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года в СМИ появилась информация, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: пять — за игрока младше 23 лет, десять — за остальных.

Налог на легионеров в РПЛ и ФНЛ был утвержден исполкомом РФС в 2015 году. По нему клубы премьер-лиги должны перечислять организации по 300 тыс. рублей за каждого зарубежного игрока, а клубы ФНЛ — по 150 тыс. Позднее сумму налога уравняли и она составила 150 тыс. рублей. Спустя год решение отменили.

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