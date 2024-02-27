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13:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Личка назвал игрока «Динамо», удивившего в первой части сезона

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал футболиста, который удивил его в первой части сезона РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Также Личка отметил прогресс камерунского нападающего Муми Нгамале.

— Кто-то из футболистов удивил вас в первой части сезона?

— Да. Даня Фомин — я видел его ранее игроком хорошего уровня, но я не знал, что он настолько хорош, настолько полезен. И он может быть еще лучше. У меня очень хороший выбор в середине поля, что тут говорить. И я очень доволен, что Муми Нгамале раскрылся. Он мне нравился как игрок, но в первый сезон в «Динамо» у него не было столько игровой свободы на поле. Я не знаю, какие у него были задачи от тренера, но Муми не показывал все, что он умеет. Осенью он был хорош, — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

«Динамо» занимает третью строчку в текущем сезоне РПЛ, набрав 32 очка.

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