Личка назвал игрока «Динамо», удивившего в первой части сезона

— Да. Даня Фомин — я видел его ранее игроком хорошего уровня, но я не знал, что он настолько хорош, настолько полезен. И он может быть еще лучше. У меня очень хороший выбор в середине поля, что тут говорить. И я очень доволен, что Муми Нгамале раскрылся. Он мне нравился как игрок, но в первый сезон в «Динамо» у него не было столько игровой свободы на поле. Я не знаю, какие у него были задачи от тренера, но Муми не показывал все, что он умеет. Осенью он был хорош, — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».