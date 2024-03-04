Алаев: Проблемы со стадионом «Спартака» поставили многих в неудобное положение
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о неготовности поля стадиона «Лукойл Арена» к возобновлению сезона.
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о неготовности поля стадиона «Лукойл Арена» к возобновлению сезона.
29 февраля комиссия РПЛ признала состояние футбольного поля на стадионе «Спартака» несоответствующим регламенту лиги и стандартам РФС. Проведение матчей на стадионе временно приостановлено.
«Мы помогали “Спартаку” вести переговоры с московским правительством и руководством “Лужников”. Большое спасибо, что пошли они навстречу. “Торпедо” не по своей вине действительно попало в тяжелую ситуацию — есть возможность, что они будут играть на газоне худшего качества, чем это могло бы быть.
У меня был разговор с помощником, прежде чем мы входили в коммуникацию. Я объяснил ситуацию, но, со слов руководства “Лужников”, газон выдержит и будет надлежащего качества. Проблемы газона “Лукойл Арены” поставили многих в очень неудобное положение», — приводит «Чемпионат» слова главы РПЛ.
Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с воронежским «Факелом», состоится 10 марта в «Лужниках». На следующий день на том же стадионе московское «Торпедо» примет «Тюмень» в рамках 22-го тура Первой лиги.
«Спартак» после 19 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 8 очков лидирующему «Краснодару».