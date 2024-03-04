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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Алаев: Проблемы со стадионом «Спартака» поставили многих в неудобное положение

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о неготовности поля стадиона «Лукойл Арена» к возобновлению сезона.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

29 февраля комиссия РПЛ признала состояние футбольного поля на стадионе «Спартака» несоответствующим регламенту лиги и стандартам РФС. Проведение матчей на стадионе временно приостановлено.

Источник: Соцсети

«Мы помогали “Спартаку” вести переговоры с московским правительством и руководством “Лужников”. Большое спасибо, что пошли они навстречу. “Торпедо” не по своей вине действительно попало в тяжелую ситуацию — есть возможность, что они будут играть на газоне худшего качества, чем это могло бы быть.

У меня был разговор с помощником, прежде чем мы входили в коммуникацию. Я объяснил ситуацию, но, со слов руководства “Лужников”, газон выдержит и будет надлежащего качества. Проблемы газона “Лукойл Арены” поставили многих в очень неудобное положение», — приводит «Чемпионат» слова главы РПЛ.

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с воронежским «Факелом», состоится 10 марта в «Лужниках». На следующий день на том же стадионе московское «Торпедо» примет «Тюмень» в рамках 22-го тура Первой лиги.

«Спартак» после 19 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 8 очков лидирующему «Краснодару».

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