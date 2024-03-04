Алаев: Проблемы со стадионом «Спартака» поставили многих в неудобное положение

«Мы помогали “Спартаку” вести переговоры с московским правительством и руководством “Лужников”. Большое спасибо, что пошли они навстречу. “Торпедо” не по своей вине действительно попало в тяжелую ситуацию — есть возможность, что они будут играть на газоне худшего качества, чем это могло бы быть.



У меня был разговор с помощником, прежде чем мы входили в коммуникацию. Я объяснил ситуацию, но, со слов руководства “Лужников”, газон выдержит и будет надлежащего качества. Проблемы газона “Лукойл Арены” поставили многих в очень неудобное положение», — приводит «Чемпионат» слова главы РПЛ.