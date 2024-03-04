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11:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы худшие игроки «Спартака» по жировой массе

Нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия стали худшими полевыми игроками «Спартака» в рейтинге физической готовности по итогам зимних сборов. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

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По информации источника, у Соболева и Джикии худшие показатели соотношения мышечной массы и процента жира в организме. Хуже них по этим показателям только вратари «Спартака», однако для игроков этой позиции повышенный процент жира является нормой.

Отмечается, что проблемы Джикии с лишним весом связаны с особым типом телосложения (гиперстенический) и генетической предрасположенностью к ожирению, в то время как на физической подготовке Соболева сказалась повреждение, из-за которого он пропустил неделю на сборах. Нападающий вышел в стартовом составе «Спартака» на матч с «Зенитом» (0:0) только из-за форс-мажора с Квинси Промесом и был заменен на 72-й минуте.

В этом сезоне Джикия провел за «Спартак» лишь девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Последний раз экс-капитан «красно-белых» выходил на поле в официальных матчах в начале октября. В этом сезоне у 30-летнего защитника истекает срок действия контракта со «Спартаком».

Соболев провел в этом сезоне 19 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

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