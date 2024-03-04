Названы худшие игроки «Спартака» по жировой массе

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По информации источника, у Соболева и Джикии худшие показатели соотношения мышечной массы и процента жира в организме. Хуже них по этим показателям только вратари «Спартака», однако для игроков этой позиции повышенный процент жира является нормой.

Отмечается, что проблемы Джикии с лишним весом связаны с особым типом телосложения (гиперстенический) и генетической предрасположенностью к ожирению, в то время как на физической подготовке Соболева сказалась повреждение, из-за которого он пропустил неделю на сборах. Нападающий вышел в стартовом составе «Спартака» на матч с «Зенитом» (0:0) только из-за форс-мажора с Квинси Промесом и был заменен на 72-й минуте.

В этом сезоне Джикия провел за «Спартак» лишь девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Последний раз экс-капитан «красно-белых» выходил на поле в официальных матчах в начале октября. В этом сезоне у 30-летнего защитника истекает срок действия контракта со «Спартаком».