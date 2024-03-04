Игрок «Спартака» Промес находится в ОАЭ под домашним арестом

По информации источника, Промеса в ближайшее время могут экстрадировать в Нидерланды. Для этого властям страны требуется сделать официальный запрос. Накануне в прокуратуре Амстердама отказались сообщить о том, был ли сделан запрос об экстрадиции Промеса.

Между Нидерландами и ОАЭ действует договор об экстрадиции, который позволяет оперативно решать вопросы по выдаче преступников, приговоренных к лишению свободы на срок не менее одного года. Ранее подданные Нидерландов уже экстрадировались из ОАЭ.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.