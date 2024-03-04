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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Спартака» Промес находится в ОАЭ под домашним арестом

Нападающий «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ. Об этом сообщает нидерландское издание NRC.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Промеса в ближайшее время могут экстрадировать в Нидерланды. Для этого властям страны требуется сделать официальный запрос. Накануне в прокуратуре Амстердама отказались сообщить о том, был ли сделан запрос об экстрадиции Промеса.

Между Нидерландами и ОАЭ действует договор об экстрадиции, который позволяет оперативно решать вопросы по выдаче преступников, приговоренных к лишению свободы на срок не менее одного года. Ранее подданные Нидерландов уже экстрадировались из ОАЭ.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

29 февраля футболист «Спартака» после тренировочных сборов в Дубае не смог вылететь с командой в Россию. Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум», после чего провел ночь в отделении полиции. Сообщалось, что поводом для задержания 32-летнего игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.

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