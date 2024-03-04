Егор Титов: надеюсь, люди повыше смогут помочь Промесу
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал ситуацию с задержанием нападающего команды Квинси Промеса в ОАЭ. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал ситуацию с задержанием нападающего команды Квинси Промеса в ОАЭ. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Хочется, чтобы он вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только руководители клуба, но и люди повыше смогут ему помочь. Он важен для “Спартака”. Бесков, Старостин и Романцев говорили: “Если человек дает результат, надо делать все, чтобы он был в команде”. Понимаю, что у Промеса вне футбола происходит что-то очень нехорошее, что у него не всё так хорошо с законом. Но как к футболисту к нему вопросов нет.
Жаль, что вся негативная слава прилипла к Промесу. Как болельщика “Спартака” подобное меня не устраивает. Если он делает результат, пусть продолжает это делать. Мы все будем за него переживать на футбольном поле, болеть за “Спартак”. Но для начала надо закончить историю в ОАЭ. Мы должны знать, что он никого не убил, что он не участвует в уголовных делах. Лично для меня это очень важно», — сказал Титов.
14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.
29 февраля футболист «Спартака» после тренировочных сборов в Дубае не смог вылететь с командой в Россию. Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум», после чего провел ночь в отделении полиции. Сообщалось, что поводом для задержания 32-летнего игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.
Квинси Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого нидерландский футболист выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год и помог ему выиграть первый с 2001 года чемпионский титул. В общей сложности Промес провел за «Спартак» 235 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 59 результативных передач. Он является самым результативным легионером в истории РПЛ.