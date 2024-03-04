Егор Титов: надеюсь, люди повыше смогут помочь Промесу

«Хочется, чтобы он вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только руководители клуба, но и люди повыше смогут ему помочь. Он важен для “Спартака”. Бесков, Старостин и Романцев говорили: “Если человек дает результат, надо делать все, чтобы он был в команде”. Понимаю, что у Промеса вне футбола происходит что-то очень нехорошее, что у него не всё так хорошо с законом. Но как к футболисту к нему вопросов нет.



Жаль, что вся негативная слава прилипла к Промесу. Как болельщика “Спартака” подобное меня не устраивает. Если он делает результат, пусть продолжает это делать. Мы все будем за него переживать на футбольном поле, болеть за “Спартак”. Но для начала надо закончить историю в ОАЭ. Мы должны знать, что он никого не убил, что он не участвует в уголовных делах. Лично для меня это очень важно», — сказал Титов.