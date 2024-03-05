Клаудиньо проголосует на выборах президента России

Бразилец выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В феврале 2023 года Клаудиньо вместе со своим соотечественником Малкомом получил российский паспорт.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что 27-летний бразилец воспользуется своим избирательным правом и проголосует на выборах президента России, который пройдут с 15 по 17 марта.

«Как гражданин России, Клаудиньо естественно будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности», — сказал Медведев.