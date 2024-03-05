Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.03
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
06
Футбол. Зарубежный
4.03
Осасуна
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
4.03
Интер
Дженоа
21
Футбол. Первая лига
4.03
Химки
Тюмень
30
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Все события
Фоторепортажи
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
09:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Клаудиньо проголосует на выборах президента России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо примет участие в выборах президента России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Зенит
Наверх
Источник: ФК "Зенит"

Бразилец выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В феврале 2023 года Клаудиньо вместе со своим соотечественником Малкомом получил российский паспорт.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что 27-летний бразилец воспользуется своим избирательным правом и проголосует на выборах президента России, который пройдут с 15 по 17 марта.

«Как гражданин России, Клаудиньо естественно будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности», — сказал Медведев.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

 Тухель — об ответной игре в ЛЧ с «Лацио»: Не люблю проигрывать
Клаудиньо проголосует на выборах президента России
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь