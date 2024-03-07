«Ростов» сыграет с «Краснодаром» в специальной форме
Южное дерби состоится 8 марта в рамках 20-го тура РПЛ.
Южное дерби состоится 8 марта в рамках 20-го тура РПЛ.
Как сообщает пресс-служба донского клуба, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграет с «Краснодаром» в специальной форме.
«Южная классика — особенный для нас матч. Противостояние двух южных команд, наполненное эпичной борьбой и яркими эмоциями! Специально для этой игры совместно с нашим официальным партнёром мы разработали уникальный комплект игровой формы. В основу ее дизайна вошла знаменитая мозаика из подземных переходов в центре города, которая подчеркивает ростовскую идентичность, а также культовые памятники архитектуры южной столицы. Уверены, что эта идея, наполненная историческими ценностями, вдохновит нашу команду!» — говорится в сообщении на официальном аккаунте «Ростова» ВКонтакте.
После 19 туров «Краснодар» лидирует в Российской Премьер-лиге, на два очка опережая «Зенит». «Ростов» находится на 10-м месте в турнирной таблице.