«Ростов» сыграет с «Краснодаром» в специальной форме

«Южная классика — особенный для нас матч. Противостояние двух южных команд, наполненное эпичной борьбой и яркими эмоциями! Специально для этой игры совместно с нашим официальным партнёром мы разработали уникальный комплект игровой формы. В основу ее дизайна вошла знаменитая мозаика из подземных переходов в центре города, которая подчеркивает ростовскую идентичность, а также культовые памятники архитектуры южной столицы. Уверены, что эта идея, наполненная историческими ценностями, вдохновит нашу команду!» — говорится в сообщении на официальном аккаунте «Ростова» ВКонтакте.