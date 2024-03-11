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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Карпина: Три девушки поджидали Валерия в туалете ресторана

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России по футболу, рассказала о том, как с ее мужем пытались сфотографироваться в туалете одного из ресторанов.

Источник: Соцсети

Дарья Карпина ответила на вопрос в соцсетях о том, часто ли во время прогулок по Ростову-на-Дону подходят с просьбой сфотографироваться с Валерием Карпиным.

«Постоянно. Недавно мужа в туалете ресторана поджидали три девушки. В туалете! А одна немолодая дама подошла к нашему столику в ресторане с видеозвонком от своего родственника. Мол, что-то он хочет передать Валерию Георгиевичу. Одним словом, обычно все ок, но бывает совсем нетактично», — поделилась супруга главного тренера сборной.

55-летний Валерий Карпин совмещает посты главных тренеров в «Ростове» и сборной России. Дарья — третья жена Карпина. У супружеской пары три дочери — Анита, Дарья и Александра. Также у Валерия Георгиевича есть две дочери от предыдущих браков.

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