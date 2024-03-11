Жена Карпина: Три девушки поджидали Валерия в туалете ресторана

Источник: Соцсети

Дарья Карпина ответила на вопрос в соцсетях о том, часто ли во время прогулок по Ростову-на-Дону подходят с просьбой сфотографироваться с Валерием Карпиным.

«Постоянно. Недавно мужа в туалете ресторана поджидали три девушки. В туалете! А одна немолодая дама подошла к нашему столику в ресторане с видеозвонком от своего родственника. Мол, что-то он хочет передать Валерию Георгиевичу. Одним словом, обычно все ок, но бывает совсем нетактично», — поделилась супруга главного тренера сборной.