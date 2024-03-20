Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Квинси Промеса

Известный интернет-портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«32-летний лидер “Спартака” уже навряд ли поможет красно-белым в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находиться под стражей в ОАЭ. Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», — написано в сообщении.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.