Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Квинси Промеса
На данный момент игрок «Спартака» находится под стражей в ОАЭ и может быть передан Нидерландам, где приговорен с 7,5 годам лишения свободы.
На данный момент игрок «Спартака» находится под стражей в ОАЭ и может быть передан Нидерландам, где приговорен с 7,5 годам лишения свободы.
Известный интернет-портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
«32-летний лидер “Спартака” уже навряд ли поможет красно-белым в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находиться под стражей в ОАЭ. Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», — написано в сообщении.
В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
Квинси Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого нидерландский футболист выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год и помог ему выиграть первый с 2001 года чемпионский титул. Промес провел за «Спартак» 235 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 59 результативных передач. Он является самым результативным легионером в истории РПЛ. Контракт Квинси Промеса со «Спартаком» истекает в конце сезона-2023/24.