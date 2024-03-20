Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов РПЛ
Премьер-лига: таблица и календарь
Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков РПЛ.
Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков РПЛ.
Рейтинг возглавил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, который был оценен в 22 млн евро. С начала сезона его рыночная стоимость упала на два миллиона евро. На момент переезда в Россию в октябре 2020 года Вендел оценивался всего в 12 млн евро.
В десятку самых дорогих игроков РПЛ вошли три россиянина: вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и нападающий ЦСКА Федор Чалов. Сафонов был оценен в 18 млн евро, Тюкавин и Чалов — в 12.
Список самых дорогих футболистов РПЛ: