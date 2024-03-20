Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов РПЛ

Рейтинг возглавил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, который был оценен в 22 млн евро. С начала сезона его рыночная стоимость упала на два миллиона евро. На момент переезда в Россию в октябре 2020 года Вендел оценивался всего в 12 млн евро.