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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов РПЛ

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Рейтинг возглавил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, который был оценен в 22 млн евро. С начала сезона его рыночная стоимость упала на два миллиона евро. На момент переезда в Россию в октябре 2020 года Вендел оценивался всего в 12 млн евро.

В десятку самых дорогих игроков РПЛ вошли три россиянина: вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и нападающий ЦСКА Федор Чалов. Сафонов был оценен в 18 млн евро, Тюкавин и Чалов — в 12.

Список самых дорогих футболистов РПЛ:

  1. Вендел («Зенит», Бразилия) — 22 млн евро;
  2. Клаудиньо («Зенит», Бразилия) — 18 млн евро;
  3. Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) — 18 млн евро;
  4. Матвей Сафонов («Краснодар», Россия) — 18 млн евро;
  5. Дуглас Сантос («Зенит», Бразилия) — 15 млн евро;
  6. Вильмар Барриос («Зенит», Колумбия) — 14 млн евро;
  7. Артур Гимарайнс («Зенит», Бразилия) — 12 млн евро;
  8. Константин Тюкавин («Динамо», Россия) — 12 млн евро;
  9. Федор Чалов (ЦСКА, Россия) — 12 млн евро;
  10. Джон Кордоба («Краснодар», Колумбия) — 12 млн евро.

 Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов РПЛ
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