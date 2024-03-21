«Динамо» станет партнером сербского клуба ОФК

Сотрудничество предполагает плотное взаимодействие между основными командами клубов, проведение товарищеских матчей и совместных турниров. Также предполагается сотрудничество между академиями обоих клубов: самые талантливые воспитанники ОФК со временем могут оказаться в «Динамо».

ОФК был основан в 1911 году и является одним из старейших футбольных клубов Сербии. В разное время из этого клуба в РПЛ перебирались Бранислав Иванович, Огнен Короман, Милан Родич и другие балканские игроки. В этом сезоне ОФК уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги и и готовится к возвращению в Суперлигу Сербии.