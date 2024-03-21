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15:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» станет партнером сербского клуба ОФК

Московское «Динамо» и белградский ОФК заключат меморандум о сотрудничестве перед товарищеским матчем Россия — Сербия. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

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Источник: РИА "Новости"

Сотрудничество предполагает плотное взаимодействие между основными командами клубов, проведение товарищеских матчей и совместных турниров. Также предполагается сотрудничество между академиями обоих клубов: самые талантливые воспитанники ОФК со временем могут оказаться в «Динамо».

ОФК был основан в 1911 году и является одним из старейших футбольных клубов Сербии. В разное время из этого клуба в РПЛ перебирались Бранислав Иванович, Огнен Короман, Милан Родич и другие балканские игроки. В этом сезоне ОФК уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги и и готовится к возвращению в Суперлигу Сербии.

«Динамо» и ОФК являются клубами-побратимами, а дружеские отношения между фанатами обеих команд длятся уже больше 15 лет. Это не единственный пример дружбы болельщиков российских и сербских клубов — в теплых отношениях находятся фанаты «Спартака» и «Црвены Звезды», а также болельщики ЦСКА и «Партизана».

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