В РПЛ назвали главных «Бекхэмов» лиги
Премьер-лига: таблица и календарь
Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала список «Бекхэмов» лиги, футболистов с наибольшим числом навесов в текущем сезоне.
Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала список «Бекхэмов» лиги, футболистов с наибольшим числом навесов в текущем сезоне.
Лидером рейтинга стал бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос, выполнивший 79 навесов. Второе место занял Денис Кулаков из «Урала», он отстал от Сантоса на один навес. Тройку замкнул Брайан Мансилья из «Оренбурга», исполнивший 70 навесов. В топ-5 также попали Дмитрий Кабутов представляющий «Рубин» (68) и Роберто Фернандес из «Балтики» (66).
Дэвид Бекхэм — бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. На футбольном поле прославился своими точными передачами, особенно навесами. Бекхэм занимает 10-е место в списке лучших ассистентов в истории АПЛ.