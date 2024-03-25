В РПЛ назвали главных «Бекхэмов» лиги

Лидером рейтинга стал бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос, выполнивший 79 навесов. Второе место занял Денис Кулаков из «Урала», он отстал от Сантоса на один навес. Тройку замкнул Брайан Мансилья из «Оренбурга», исполнивший 70 навесов. В топ-5 также попали Дмитрий Кабутов представляющий «Рубин» (68) и Роберто Фернандес из «Балтики» (66).